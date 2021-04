La lettera di Conte alla Stampa e al Gruppo Gedi: “Contro di me falsità sorprendenti. Avete sposato la causa Draghi” (Di martedì 6 aprile 2021) La lettera di Conte alla Stampa e al Gruppo Gedi Per la prima volta da quando ha lasciato Palazzo Chigi, Giuseppe Conte difende la sua azione di governo e attacca quella parte di Stampa che negli scorsi mesi ha accolto l’arrivo di Mario Draghi come una svolta salvifica dopo l’anno e mezzo di inettitudine giallo-rossa. Una narrazione su cui gli esponenti dell’ex maggioranza e il premier stesso hanno sempre taciuto. Ma adesso Conte non ci sta, e invia una lettera a La Stampa. A scatenare la sua reazione l’editoriale di Massimo Giannini pubblicato ieri sul quotidiano torinese: “Italia e Libia, un atlante occidentale“, in cui il direttore ha commentato la missione di Mario ... Leggi su tpi (Di martedì 6 aprile 2021) Ladie alPer la prima volta da quando ha lasciato Palazzo Chigi, Giuseppedifende la sua azione di governo e attacca quella parte diche negli scorsi mesi ha accolto l’arrivo di Mariocome una svolta salvifica dopo l’anno e mezzo di inettitudine giallo-rossa. Una narrazione su cui gli esponenti dell’ex maggioranza e il premier stesso hanno sempre taciuto. Ma adessonon ci sta, e invia unaa La. A scatenare la sua reazione l’editoriale di Massimo Giannini pubblicato ieri sul quotidiano torinese: “Italia e Libia, un atlante occidentale“, in cui il direttore ha commentato la missione di Mario ...

