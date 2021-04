La lastra ornamentale che nascondeva la mappa 3D più antica d' Europa | l' incredibile scoperta degli archeologi

(Di martedì 6 aprile 2021) In un primo momento si credeva che fosse una semplice, utilizzata per una tomba. In realtà, dopo oltre un secolo, glihanno scoperto che si tratta, con tutta probabilità, ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : lastra ornamentale

leggo.it

In un primo momento si credeva che fosse una semplice, utilizzata per una tomba. In realtà, dopo oltre un secolo, gli archeologi hanno scoperto che si tratta, con tutta probabilità, della mappa 3D più antica d'Europa . Leggi anche > La ...Fu sepolto in una bara a muro di 80 centimetri, il cui legno non è conservato ma è materializzato da numerosi chiodi e unadi ferro. Questa piccola bara è stata collocata in una ...In un primo momento si credeva che fosse una semplice lastra ornamentale, utilizzata per una tomba. In realtà, dopo oltre un secolo, gli archeologi hanno scoperto che si tratta, con tutta probabilità, ...