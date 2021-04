La Gevi Napoli Basket ritorna al PalaBarbuto con la Coppa Italia

(Di martedì 6 aprile 2021) Ad accogliere gli atleti della, in piena osservanza delle normative di sicurezza Anti Covid, un gruppo di tifosi. Dopo lo straordinario e trionfale Weekend di Cervia, questa mattina, intorno alle 12,30, laè arrivata al. Ad accogliere gli azzurri, in piena osservanza delle normative di sicurezza Anti

Advertising

antonellaa262 : Ad accogliere gli atleti della Gevi Napoli Basket, in piena osservanza delle normative di sicurezza Anti Covid, un… - zerinol19 : RT @PianetaBasketIT: La GeVi Napoli conquista la Coppa Italia A2 2021! Battuta Udine per 80-69. RECAP: - sinapsinews : De Magistris: Grande Gevi Napoli Basket! Ora speriamo di poter tornare al Palabaruto - susydigennaro : RT @napolimagazine: Basket: la Gevi Napoli ritorna al PalaBarbuto con la Coppa Italia, le dichiarazioni dei protagonisti - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Basket: la Gevi Napoli ritorna al PalaBarbuto con la Coppa Italia, le dichiarazioni dei protagonisti -

Ultime Notizie dalla rete : Gevi Napoli

... indimenticato condottiero della Pallacanestro Cantù, nel giorno di Pasqua è sceso in campo ed è stato protagonista di una delle sue più belle imprese sportive, vincendo alla testa della...La Coppa Italia è dellaBasket . Nella finalissima di Cervia, al termine di un'esaltante manifestazione, gli azzurri superano la APU Old Wild West Udine per 80 - 69. Il miglior realizzatore è Josh Mayo, autore di ...Ideato e curato da Antonella Amato, giornalista professionista. Il magazine è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Napoli n.67 del 20/12/2016. “Sarebbe stato bellissimo avere i ...Dopo lo straordinario e trionfale Weekend di Cervia, ieri mattina, intorno alle 12:30, la Gevi Napoli Basket è arrivata al PalaBarbuto con la Coppa Italia. Ad accogliere gli azzurri, in piena ...