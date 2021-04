La fuggitiva anticipazioni | Arianna è davvero innocente?

Leggi su formatonews

(Di martedì 6 aprile 2021) Vediamo insieme alcuneper quanto riguarda la fiction che è iniziata ieri sera su Rai1 ovvero La. La, maoppure no?Nella serata di lunedì 5 aprile è andata in onda la prima puntata della fiction La, con grandissimo successo di pubblico. Cerchiamo di capire che cosa ci aspetta per il secondo appuntamento e sela donna èoppure no. LaLa serie televisiva che è appena iniziata e vede al centro la bella e brava Vittoria Puccini, si chiama La. Andrà in onda in quattro appuntamenti, uno a settimana e per la precisione il lunedì, come è successo ieri sera, ed è ...