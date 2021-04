La Commissione Europea è convinta di poter vaccinare il 70% della popolazione entro l' estate

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Commissione Europea

Ladopo il pasticcio dei vaccini, tra contratti con le case farmaceutiche non rispettati da quest'ultime e continui tagli alla fornitura da parte soprattutto di AstraZeneca, ora è ...... lavaccinale permanente ha consigliato, per gli under 60 che abbiano già ricevuto la ... Per una decisione, tuttavia, si attenderà il pronunciamento dell'Agenziadei medicinali Ema, ...L’elenco delle autorità anglosassoni per settore di competenza è pubblicato nell’ultima Gazzetta ufficiale europea.Otto decreti di perquisizione e otto denunciati nella zona di Gioia Tauro dove nei giorni scorsi è scattata l'operazione ...