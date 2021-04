La casa di carta | Rio Miguel Herrán | le sue foto hot su Instagram sono mozzafiato

(Di martedì 6 aprile 2021), l'attore che interpreta Rio ne Ladi, ha recentemente pubblicato dellehot semplicementesul suo account. Rio, interpretato da, è uno dei protagonisti della serie Netflix Ladi: l'attore ha recentemente postato dellehotsul suo profiloche hanno letteralmente mandato in tilt i fan.ha svelato che per esigenze di copione, Alex Pina, il creatore della serie, gli ha chiesto di perdere più di dodici kg, di conseguenza il celebre attore spagnolo sta documentando il processo e i risultati dei suoi allenamenti tramite le sue ...

Advertising

NetflixIT : La parte 4 de LA CASA DI CARTA usciva esattamente un anno fa e stiamo ancora soffrendo per quella-cosa-lì-che-non-v… - leuroleso : RT @IlariaBifarini: Che poi sono gli stessi ristoratori che davanti all’Ariston cantavano Bella ciao, travestiti da personaggi della Casa d… - rasputin_LG2 : @_cieloitalia Raccomando a speranza di esortare la casa editrice ad usare una carta soffice e morbida - rice_dust : RT @DeborahYael: La casa di carta. - ENRICO27218318 : RT @IlariaBifarini: Che poi sono gli stessi ristoratori che davanti all’Ariston cantavano Bella ciao, travestiti da personaggi della Casa d… -

Ultime Notizie dalla rete : casa carta

Tecnoandroid

...è arrivata ed è tempo di pensare all'organizzazione della prima comunione per il piccolo di. ... Sciacquare bene e asciugare conda cucina. Pensare alla tinta (bianco, piu classico o colore, ......previsti nei giorni dell'apertura e nei successivi per i primi clienti che richiederanno la... Classica, Gusto, Bio, Senza Glutine, Senza Lattosio e l'ultima nata inMulticedi, la linea di ...Emergono nuovi elementi sulla morte di Mario Biondo, il cameraman palermitano trovato senza vita nella sua casa di Madrid nel 2013. Il caso, inizialmente archiviato come suicidio, è stato avocato dall ...Mario Biondo la sera del decesso non era da solo in casa. E i suoi telefonini furono utilizzati all’indomani della morte. Ne sono convinti gli esperti di Emme Team. Si tratta di un gruppo di consulent ...