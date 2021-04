La campagna vaccinale è andata in vacanza nei giorni di Pasqua (Di martedì 6 aprile 2021) La cioccolata dell’uovo di Pasqua è stata amara. Amarissima. Lo dicono di dati delle somministrazioni del vaccino in Italia nella tre giorni che ha accompagnato gli italiani nella seconda ricorrenza Pasquale sotto la pandemia. Numeri bassi e sotto la media che rappresentano un vero e proprio inciampo per un piano che non può prevedere giornate come quelle vissute, in particolare, domenica e lunedì. Le vaccinazioni a Pasqua (considerando l’intero weekend lungo) hanno toccato le 500mila inoculazioni totali in tre giorni. Considerando che l’obiettivo, come dichiarato dal Presidente del Consiglio e come ribadito a più riprese dal Commissario Straordinario per l’emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, è quello del mezzo milione di somministrazioni al giorno, le evidenze numeriche non possono che essere ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 6 aprile 2021) La cioccolata dell’uovo diè stata amara. Amarissima. Lo dicono di dati delle somministrazioni del vaccino in Italia nella treche ha accompagnato gli italiani nella seconda ricorrenzale sotto la pandemia. Numeri bassi e sotto la media che rappresentano un vero e proprio inciampo per un piano che non può prevedere giornate come quelle vissute, in particolare, domenica e lunedì. Le vaccinazioni a(considerando l’intero weekend lungo) hanno toccato le 500mila inoculazioni totali in tre. Considerando che l’obiettivo, come dichiarato dal Presidente del Consiglio e come ribadito a più riprese dal Commissario Straordinario per l’emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, è quello del mezzo milione di somministrazioni al giorno, le evidenze numeriche non possono che essere ...

