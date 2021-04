Komen e Città Metropolitana Roma | al via ‘Carovana della Prevenzione’

(Di martedì 6 aprile 2021)– La Citta’diCapitale e la Susan G.Italia annunciano le nuove tappe del tourCarovanaPrevenzione, che grazie all’ausilionuova Unita’ Mobile di prevenzione senologica inaugurata lo scorso dicembre, consentira’ l’offerta di esami clinico- strumentali gratuiti per la diagnosi precoce dei tumori del seno. L’Unita’ MobileCarovanaPrevenzione e’ allestita con strumenti tecnologici di ultima generazione e con due spazi ambulatoriali, consentira’ nei prossimi 24 mesi di organizzare Giornate di PromozioneSalute Femminile nei 120 comuniCitta’diCapitale. Anche nei comuni piu’ ...

... SIAPEC (Società Italiana di Anatomia Patologica e di Citopatologia Diagnostica), Cittadinanzattiva, EURAMA, Fondazione Insieme Contro il Cancro, Fondazione ONDA, Fondazione The Bridge,, ...Tumore al seno, la carovana della prevenzione a Cerveteri Asl Roma 4 ecapitanate dal Dr. Zaccagnino, in collaborazione con le amministrazioni comunali,Metropolitana, hanno portato oggi la macchina della ricerca per la prevenzione contro il tumore al seno, ...