Katy Perry mamma lavoratrice come noi: «Non ho più tempo per depilarmi» (Di martedì 6 aprile 2021) Tornata al lavoro a pochi mesi dalla nascita della figlia Daisy Dove, Katy Perry nell’ultima puntata di American Idol ha parlato nuovamente dell’esperienza della maternità e del pochissimo tempo per la cura di sé. Katy Perry compie 35 anni. I look beauty di una star trasformista guarda le foto Katy Perry e la vita da working mom In passato è sempre stata aperta riguardo alle sue difficoltà e ha parlato spesso degli attacchi di depressione e delle dipendenze. Dopo la nascita della ... Leggi su iodonna (Di martedì 6 aprile 2021) Tornata al lavoro a pochi mesi dalla nascita della figlia Daisy Dove,nell’ultima puntata di American Idol ha parlato nuovamente dell’esperienza della maternità e del pochissimoper la cura di sé.compie 35 anni. I look beauty di una star trasformista guarda le fotoe la vita da working mom In passato è sempre stata aperta riguardo alle sue difficoltà e ha parlato spesso degli attacchi di depressione e delle dipendenze. Dopo la nascita della ...

Advertising

infoitcultura : Katy Perry non si depila più da quando è diventata mamma - infoitcultura : Katy Perry: “Ho smesso di depilarmi da quando sono mamma” - infoitcultura : Katy Perry fa la mamma e ha poco tempo: «Non mi depilo più e non me ne vergogno» - untilthelastpe1 : nessuno parla abbastanza della bellezza di Katy Perry, una Dea greca è dire poco - katywifenjw : perché forse la persona in questione ha fatto la storia della musica con record imbattibili? ?? stiamo parlando di… -