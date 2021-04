Kate Winslet dice che a Hollywood gli attori gay sono costretti a nascondersi, e la cosa proprio non le va (Di martedì 6 aprile 2021) Kate Winslet guarda le foto Da sempre è una strenua sostenitrice dei diritti gay, e in Ammonite, film dello scorso anno scritto diretto da Francis Lee, Kate Winslet ha vestito i panni della paleontologa Mary Anning per raccontare la vita della studiosa e la sua relazione omosessuale con la geologa Charlotte Murchison. E ora, dopo aver affrontato anche le polemiche che la pellicola ha suscitato, la 45enne Premio Oscar, è tornata a far discutere. Denunciando, in un’intervista al Sunday Times, la mentalità retrograda dell’industria del cinema, e rivelando ... Leggi su iodonna (Di martedì 6 aprile 2021)guarda le foto Da sempre è una strenua sostenitrice dei diritti gay, e in Ammonite, film dello scorso anno scritto diretto da Francis Lee,ha vestito i panni della paleontologa Mary Anning per raccontare la vita della studiosa e la sua relazione omosessuale con la geologa Charlotte Murchison. E ora, dopo aver affrontato anche le polemiche che la pellicola ha suscitato, la 45enne Premio Oscar, è tornata a far discutere. Denunciando, in un’intervista al Sunday Times, la mentalità retrograda dell’industria del cinema, e rivelando ...

