Kate Winslet | A Hollywood c' è omofobia | gli attori sono costretti a nascondere la propria omosessualità

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 6 aprile 2021) “Aglila”. A denunciarlo, in un’intervista concessa a The Sunday Times, è l’attrice. L’interprete ha rivelato: “Non saprei dire quanti giovaniio conosca – alcuni famosi, altri agli esordi – e sappia essere spaventati dal fatto che la loro sessualità potrebbe essere rivelata ostacolandone, in qualche modo, la carriera e impedendo loro di ottenere ingaggi per interpretare personaggi eterosessuali”. “Un attore molto famoso ha appena preso un agente americano che gli ha detto: ‘Capisco che tu sia bisessuale, ma non pubblicizzerò la tua sessualità’. Mi vengono in mente almeno quattroche nascondono il proprio ...