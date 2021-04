Kate Winslet: “A Hollywood c’è omofobia: conosco almeno 4 di attori costretti a nascondere la propria omosessualità per lavorare” (Di martedì 6 aprile 2021) Kate Winslet: “Mi vengono in mente almeno 4 nomi di attori che nascondono il proprio orientamento sessuale” “A Hollywood gli attori sono costretti a nascondere la propria omosessualità“. È la denuncia di Kate Winslet. In un’intervista al The Sunday Times, l’attrice premio Oscar diventata una delle interpreti più lodate di Hollywood nel 1997 quando recitò a fianco di Leonardo DiCaprio in Titanic, ha detto: “Non saprei dire quanti giovani attori io conosca – alcuni famosi, altri agli esordi – e sappia essere spaventati dal fatto che la loro sessualità potrebbe essere rivelata ostacolandone, in qualche modo, la carriera e impedendo loro di ottenere ... Leggi su tpi (Di martedì 6 aprile 2021): “Mi vengono in mente4 nomi diche nascondono il proprio orientamento sessuale” “Aglisonola“. È la denuncia di. In un’intervista al The Sunday Times, l’attrice premio Oscar diventata una delle interpreti più lodate dinel 1997 quando recitò a fianco di Leonardo DiCaprio in Titanic, ha detto: “Non saprei dire quanti giovaniio conosca – alcuni famosi, altri agli esordi – e sappia essere spaventati dal fatto che la loro sessualità potrebbe essere rivelata ostacolandone, in qualche modo, la carriera e impedendo loro di ottenere ...

