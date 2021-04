Juventus | UFFICIALE | Demiral guarito dal Covid | il comunicato del club

(Di martedì 6 aprile 2021)– Buone notizie per la. In questa turbolenta settimana per la compagine bianconera, attesa dal delicato big match contro il Napoli e reduce dall’opaco pareggio in rimonta ottenuto contro il Torino, arriva un’ottima notizia dall’infermeria. O meglio, dal fronte “isolamento”. Dopo l’annuncio della positività di Bernardeschi, arriva finalmente una buona notizia sui contagiati: Merihè negativo.negativo Come è possibile leggere nella nota apparsa sul sitodelbianconero, gli ultimi due tamponi molecolari ai quali è stato sottoposto il difensore turcohanno dato esito negativo. Ragion per cui, il centrale termina il proprio isolamento fiduciario e già da domani ...

Il comunicato della Juve Come si legge nella notadelle, infatti:Merih Demiral è guarito dal coronavirus, come rende noto lasul proprio sito. Il difensore bianconero 'ha effettuato, come da protocollo, due controlli con test molecolare (tampone) per Covid - 19 con esito negativo. Il giocatore pertanto ...