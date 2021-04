Juventus – Napoli | ultime dalle sedi | probabili formazioni ed altro

Leggi su retecalcio

(Di martedì 6 aprile 2021) Si gioca finalmente, all’Allianz Stadium di Torino, domani va in scena, match valido per la terza giornata di Serie A. Turno di campionato che il 4 ottobre 2020 non si giocò perchè gli azzurri non partirono alla volta di Torino per volere dell’Asl campana, che diede questa disposizione dopo le positività al Covid-19 di Zielinski ed ElmasQUI TORINO () Nella, reintegrati McKennie, Dybala e Arthur, si va verso la loro convocazione per il recupero contro il(mercoledì alle 18.45, diretta su Sky Sport Uno), dopo il derby saltato per punizione. L’americano potrebbe partire dal 1’, dovrebbe giocare anche la Joya, che non si vede in campo dal 10 gennaio Riporta Sky sport: esclusi per punizione nel ...