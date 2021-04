Juventus-Napoli | rivedi la conferenza stampa di Andrea Pirlo VIDEO

(Di martedì 6 aprile 2021) Nella giornata di domani lascenderà in campo all’Allianz Stadium di Torino per affrontare ilnel match valevole per il recupero del terzo turno del campionato di Serie A 2020/2021. Il tecnico bianconero, alla vigilia di questa importantissima sfida, ha parlato intoccando diversi ed interessanti argomenti inerenti al difficile momento che sta attraversando la Vecchia Signora. Ecco ilintegrale delladell’allenatore della. SportFace.

Advertising

tancredipalmeri : Già solo che rimbalzi da più parti l’opzione cambio immediato di Pirlo se sconfitto dal Napoli (mi par assurdo, ma… - juventusfc : Ecco Mister @Pirlo_official! Al via la conferenza alla vigilia di #JuveNapoli ??? LIVE su @JuventusTV ??… - sscnapoli : ?? | #JuveNapoli sarà diretta dall’arbitro Mariani di Aprilia ?? - Italia_Notizie : Juventus-Napoli, la vigilia del recupero con l’allarme Covid: positivo Bernardeschi. Il focolaio della Nazionale sa… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: IL COMMENTO - Biasin: 'Juventus-Napoli dirà molto in chiave Champions e del futuro della panchina bianconera' https://t… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Napoli

... è emersa la positività al Covid 19 di Federico Bernardeschi - il comunicato della- . Il ... Salgono a tre i giocatori positivi per i bianconeri ed esclusi nella sfida contro il: Bonucci,...Domani all'Allianz Stadium è in programma, recupero della partita saltata il 4 ottobre con due casi positivi tra i campani, dopo la partita con il Genoa colpito da un focolaio di ...Ma il tecnico della Juventus Andrea Pirlo sa che il match di domani contro il Napoli vale molto per il suo futuro sulla panchina bianconera. Alla vigilia del recupero contro i partenopei all’Allianz ...Quanto riportato dal sito ufficiale azzurro: “Sarà l’edizione numero 75 in Serie A in tra Juventus e Napoli in casa bianconera. Questo il bilancio del 74 precedenti a Torino: 46 vittorie Juve, 20 pare ...