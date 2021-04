Juventus - Napoli: probabili formazioni e dove vederla in tv (Di martedì 6 aprile 2021) Dopo oltre 6 mesi l'ora di Juventus - Napoli sembrerebbe vicina. Il condizionale è d'obbligo vista la nuova emergenza Covid - 19 in casa bianconera principalmente a causa del focolaio nato nel ritiro ... Leggi su quotidiano (Di martedì 6 aprile 2021) Dopo oltre 6 mesi l'ora disembrerebbe vicina. Il condizionale è d'obbligo vista la nuova emergenza Covid - 19 in casa bianconera principalmente a causa del focolaio nato nel ritiro ...

Advertising

sscnapoli : ?? | I convocati di #JuveNapoli ?? - juventusfc : Ecco Mister @Pirlo_official! Al via la conferenza alla vigilia di #JuveNapoli ??? LIVE su @JuventusTV ??… - sscnapoli : ?? | #JuveNapoli sarà diretta dall’arbitro Mariani di Aprilia ?? - MarekNapoli : RT @sscnapoli: ?? | I convocati di #JuveNapoli ?? - LaraMarsiglia : RT @daju29ro: Ehi @FIGC ... ci spiegate perchè Juve Napoli viene rinviata per 2 positivi napoletani e non viene rinviata per 3 positivi del… -