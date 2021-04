Juventus-Napoli, Pirlo: “Partita importante, abbiamo voglia di rivalsa. Incontro Agnelli-Allegri? Mi avevano avvertito” (Di martedì 6 aprile 2021) “Domani sarà una gara importante per la classifica. Il Napoli viene da risultati positivi e avrà grande voglia di fare risultato, ma noi abbiamo la stessa ambizione. Faremo il nostro meglio per ottenere i tre punti. una Partita aperta in cui entrambe le squadre faranno il loro gioco per avere la meglio”. Così Andrea Pirlo presenta Juventus-Napoli, recupero della terza giornata di Serie A, in programma mercoledì 7 aprile alle ore 18.45, nella conferenza stampa della vigilia. Immancabile poi la domanda sull’Incontro tra Andrea Agnelli e Massimiliano Allegri, che hanno assistito insieme al derby contro il Torino. “Sono stato avvertito dal presidente in persona, è normale che ci possa ... Leggi su sportface (Di martedì 6 aprile 2021) “Domani sarà una garaper la classifica. Ilviene da risultati positivi e avrà grandedi fare risultato, ma noila stessa ambizione. Faremo il nostro meglio per ottenere i tre punti. unaaperta in cui entrambe le squadre faranno il loro gioco per avere la meglio”. Così Andreapresenta, recupero della terza giornata di Serie A, in programma mercoledì 7 aprile alle ore 18.45, nella conferenza stampa della vigilia. Immancabile poi la domanda sull’tra Andreae Massimiliano, che hanno assistito insieme al derby contro il Torino. “Sono statodal presidente in persona, è normale che ci possa ...

