Juventus-Napoli | Pirlo | “Non è l’ultima spiaggia per l’obiettivo Champions”

(Di martedì 6 aprile 2021), Andreain conferenza stampa: “Per noi non sarà una gara decisiva”. TORINO – Vigilia diper Andrea. Il tecnico bianconero in conferenza stampa ha presentato la delicata sfida contro i partenopei, in programma alle 18:45 di mercoledì 7 aprile 2021., la conferenza stampa di AndreaIn conferenza stampa Andreaha illustrato le difficoltà di questa sfida: “Sarà una partita importante per la classifica. Loro stanno attraversando un momento positivo e vogliono fare risultato . Noi dobbiamo fare la partita e cercare di conquistare punti, mi aspetto una gara aperta con due squadre che vogliono imporre il loro gioco “. Una partita che potrebbe ...

Lainfatti è chiamata a reagire nello scontro diretto contro ildi mercoledì alle 18.45 per riscattare il pareggio con il Torino e continuare ad inseguire la qualificazione in ...... quindi starà a me dimostrare di poter essere l'allenatore dellaanche del prossimo anno". Ma Pirlo preferisce non guardare troppo il là: il focus è sulla sfida con il. "Gioca ...NAPOLI - A Castel Volturno si viaggia ormai al ritmo di un tampone al giorno e anche la vigilia del recupero contro la Juventus sta scivolando via in un clima di incertezza, anche se dall'allenamento ...Il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei convocati in vista della gara contro la Juventus in programma domani pomeriggio ...