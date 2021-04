Juventus-Napoli | nuovo rinvio o si gioca? L’Asl di Torino chiarisce

Advertising

sscnapoli : ?? | #JuveNapoli sarà diretta dall’arbitro Mariani di Aprilia ?? - tancredipalmeri : Già solo che rimbalzi da più parti l’opzione cambio immediato di Pirlo se sconfitto dal Napoli (mi par assurdo, ma… - forumJuventus : Juventus, Dybala-Arthur-McKennie di nuovo in squadra, saranno a disposizione per #JuveNapoli ??… - geokawa : RT @cicoria_e: sono convinto che per senso di sportività il #napoli si rifiuterà di affrontare la #juventus con diversi elementi affetti da… - giusy91455793 : @itsoniahere_ Si cautela una mente fuori dal normale. Domani stessa ora Juventus Napoli -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Napoli

Commenta per primo Luciano Moggi , ex direttore generale della, parla a a CN24 : 'è una finale per entrambe, chi perde potrebbe anche salutare la Champions League: poi vedremo cosa faranno il Milan e le altre, vedo i rossoneri abbastanza pericolanti ed il...... si legge in una nota della. Naturalmente c'è preoccupazione all'interno dello staff bianconero per la partita di mercoledì contro il, vero e proprio spareggio per la corsa Champions ...Al termine della stagione potrebbe esserci una vera e propria rivoluzione nella dirigenza della Juventus. Secondo quanto riferisce ... che è in scadenza di contratto con il Napoli e non sembra ci ...... Picco è intervenuto ai microfoni di Calcio Napoli 24 Live in merito alla sfida Juve-Napoli, ecco quanto dichiarato: “Al momento la partita tra Juventus e Napoli non è a rischio. I medici sono al ...