Juventus-Napoli in tv: diretta Sky o Dazn? Orario e come vederla in streaming (Di martedì 6 aprile 2021) Alle 18:45 di mercoledì 7 aprile Juventus e Napoli scenderanno in campo in occasione del recupero della ventottesima giornata di Serie A 2020/2021. Si gioca finalmente una partita attesa quasi tutto il campionato. Sarà il terzo confronto stagionale tra le due squadre dopo la finale di Supercoppa Italiana (2-0 a favore dei bianconeri) e il match del 13 febbraio al Diego Armando Maradona (1-0 per i partenopei). In classifica le due compagini hanno esattamente gli stessi punti (56): entrambe sono in piena lotta per un posto nella prossima Champions League, senza ormai più speranze tricolori in virtù della fuga dell’Inter in vetta. La partita dell’Allianz Stadium sarà trasmessa in diretta televisiva esclusiva su Sky e in streaming su Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, la moviola live, ... Leggi su sportface (Di martedì 6 aprile 2021) Alle 18:45 di mercoledì 7 aprilescenderanno in campo in occasione del recupero della ventottesima giornata di Serie A 2020/2021. Si gioca finalmente una partita attesa quasi tutto il campionato. Sarà il terzo confronto stagionale tra le due squadre dopo la finale di Supercoppa Italiana (2-0 a favore dei bianconeri) e il match del 13 febbraio al Diego Armando Maradona (1-0 per i partenopei). In classifica le due compagini hanno esattamente gli stessi punti (56): entrambe sono in piena lotta per un posto nella prossima Champions League, senza ormai più speranze tricolori in virtù della fuga dell’Inter in vetta. La partita dell’Allianz Stadium sarà trasmessa intelevisiva esclusiva su Sky e insu Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, la moviola live, ...

Advertising

forumJuventus : Juventus, Dybala-Arthur-McKennie di nuovo in squadra, saranno a disposizione per #JuveNapoli ??… - tancredipalmeri : Immagina se si fosse costretti a rinviare di nuovo Juventus-Napoli... - forumJuventus : #JuveNapoli, domani ore 18,45. GdS: 'Chiellini-De Ligt scelta obbligata per Pirlo nel cuore della difesa. Sulle fas… - io_sono_io01 : RT @mirkonicolino: (#Corsport) Dopo #Bonucci e #Demiral, di ieri la notizia relativa a un terzo giocatore debolmente positivo in casa #Juve… - infoitsport : Napoli in ansia tra Covid e Juventus: Gattuso pronto a cambiare sei titolari -