Juventus-Napoli | il direttore dell’ASL di Torino | “Match attualmente non a rischio”

(Di martedì 6 aprile 2021) Poco più di ventiquattro ore e sarà.Manca sempre meno adella terza giornata di Serie A che si sarebbe dovuto disputare lo scorso 4 ottobre ma che non venne mai giocato a causa dello stop imposto dall'ASL Campania che impedì agli azzurri di raggiungere l'Allianz Stadium dopo il massiccio numero di casi Covid registrati in squadra. Oggi, una situazione analoga, si è verificata in casa: con tre casi di positività riscontrati negli ultimi giorni, dopo gli impegni dei nazionali con le rispettive selezioni. A seguito della positività di Bonucci e Demiral, infatti, questa mattina è emersa anche quella di Federico Bernardeschi. Una situazione che, prima della positività dell'ex Fiorentina, aveva spinto l'ASLa considerare ...

sscnapoli : ?? | #JuveNapoli sarà diretta dall'arbitro Mariani di Aprilia ??

La Spezia -, recupero della terza giornata di Serie A, aveva trovato finalmente una data per essere giocata a sette mesi dal giorno in cui si sarebbe dovuta disputare. L'appuntamento allo ...... dopo il Milan del 1990 e ladel 2018: Conte può però toccare ferro, visto che 31 anni fa i rossoneri di Arrigo Sacchi non conquistarono poi il titolo che finì alal termine di un ...Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per i recuperi della 3ª giornata di andata e della 9ª ...Un altro giocatore presente in Nazionale è risultato positivo al Covid-19, ma il pericolo focolaio sarebbe per ora scongiurato Juventus-Napoli si giocherà. L’ASL di Torino non teme la presenza di un ...