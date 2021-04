Juventus | il confronto tra Pirlo | Sarri e Allegri mette il mal di testa ad Agnelli

Leggi su serieanews

(Di martedì 6 aprile 2021) Qualificazione Champions a rischio per latraimpietoso: dov’è il parco divertimento del bresciano? Lavede rosso. “landia”, annunciata con enfasi nei giorni dell’insediamento dell’ex regista sulla panchina bianconera, non esiste. O quantomeno è ancora in cantiere e i tempi dell’opera piuttosto lunghi. Qualsiasi sia la risposta tuttavia Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.