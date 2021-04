Juventus, è il momento di preoccuparsi: senza Champions spariscono 50 milioni (Di martedì 6 aprile 2021) La stagione della Juventus potrebbe concludersi in maniera decisamente tragica. Lo scudetto è ormai andato, la squadra di Andrea Pirlo ad oggi ha solo due obiettivi: vincere la Coppa Italia e qualificarsi per la prossima edizione della Champions League. I bianconeri in questo momento sono in crisi, le prestazioni non sono convincenti e i risultati non stanno arrivando. La sfida contro il Napoli potrebbe far rinascere la squadra oppure farla crollare psicologicamente e ora più che mai la Juventus deve preoccuparsi. Juventus, senza Champions sarà addio a Ronaldo? senza la qualificazione alla prossima Champions League allora la Juventus potrebbe perdere almeno 50 milioni di euro ... Leggi su tuttojuve24 (Di martedì 6 aprile 2021) La stagione dellapotrebbe concludersi in maniera decisamente tragica. Lo scudetto è ormai andato, la squadra di Andrea Pirlo ad oggi ha solo due obiettivi: vincere la Coppa Italia e qualificarsi per la prossima edizione dellaLeague. I bianconeri in questosono in crisi, le prestazioni non sono convincenti e i risultati non stanno arrivando. La sfida contro il Napoli potrebbe far rinascere la squadra oppure farla crollare psicologicamente e ora più che mai ladevesarà addio a Ronaldo?la qualificazione alla prossimaLeague allora lapotrebbe perdere almeno 50di euro ...

Advertising

MarcelloChirico : #JuveNapoli 3 positivi #covid alla #Juventus La ASL Torino: 'Al momento la partita non è a rischio' ma all'andata… - juventusfc : Inizia a parlare in questo momento Mister @Pirlo_Official! Live su @JuventusTv ?? - FrancescoRoma78 : RT @BombeDiVlad: ?#Juventus – #Napoli è un match segnato dal #COVID19 La gara al momento non è a rischio ma l'allerta è inevitabile: ecco… - BlackWhite1977 : RT @MarcelloChirico: #JuveNapoli 3 positivi #covid alla #Juventus La ASL Torino: 'Al momento la partita non è a rischio' ma all'andata no… - FBlanconegro : RT @MarcelloChirico: #JuveNapoli 3 positivi #covid alla #Juventus La ASL Torino: 'Al momento la partita non è a rischio' ma all'andata no… -