Juventus, confermato un nuovo positivo al Covid (Di martedì 6 aprile 2021) Federico Bernardeschi è risultato positivo al Covid: il comunicato della Juventus alla vigilia della sfida con il Napoli Federico Bernardeschi positivo al Covid. E' arrivata la conferma della Juventus sul contagio del calciatore ex Fiorentina. "Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

