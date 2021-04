Juventus, buone notizie per Pirlo: Merih Demiral è guarito dal Covid-19 (Di martedì 6 aprile 2021) buone notizie per la Juventus. Dopo la positività al Covid-19 di Federico Bernardeschi comunicata in mattinata, i bianconeri possono tirare un sospiro di sollievo per quanto concerne il reparto arretrato. La società piemontese, attraverso una nota sul proprio sito, ha infatti annunciato la guarigione di Merih Demiral dal Covid-19: “Merih Demiral ha effettuato, come da protocollo, 2 controlli con test molecolare (tampone) per Covid-19 con esito negativo. Il giocatore pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento si unirà alla squadra domattina presso il JTC”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 6 aprile 2021)per la. Dopo la positività al-19 di Federico Bernardeschi comunicata in mattinata, i bianconeri possono tirare un sospiro di sollievo per quanto concerne il reparto arretrato. La società piemontese, attraverso una nota sul proprio sito, ha infatti annunciato la guarigione didal-19: “ha effettuato, come da protocollo, 2 controlli con test molecolare (tampone) per-19 con esito negativo. Il giocatore pertantoe non più sottoposto al regime di isolamento si unirà alla squadra domattina presso il JTC”. SportFace.

Advertising

forumJuventus : Verso #TorinoJuve, sabato ore 18. GdS-CT: 'Alla Continassa le buone notizie arrivano da Dybala, ok anche Ramsey. Bu… - Salvato95551627 : RT @100x100Napoli: Buone notizie in casa #Juventus - sportface2016 : #SerieA | #Juventus, buone notizie per #Pirlo: Merih #Demiral è guarito dal #Covid19 - 100x100Napoli : Buone notizie in casa #Juventus - gilnar76 : Allenamento Napoli, buone ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… -