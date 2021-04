Juve | positivo anche Bernardeschi | è il terzo dopo Bonucci e Demiral

(Di martedì 6 aprile 2021) Federicoè il dodicesimo calciatore dellantus risultatoal Covid - 19 da inizio pandemia. Il numero 33 bianconero è asintomatico, già in isolamento.lui è reduce dall'...

Advertising

tuttosport : Juve, anche #Bernardeschi #positivo al Covid - juventusfc : COVID 19 - Giocatore positivo: - SkySport : ULTIM'ORA JUVENTUS MERIH DEMIRAL POSITIVO AL COVID IN NAZIONALE Rientrerà a Torino con volo sanitario #SkySport… - Affaritaliani : Un'altra tegola sulla Juve: Bernardeschi positivo, salta il Napoli - lightmoon972 : RT @maxmassi969: Juve-Napoli sarà arbitrata da Mariani e al Var ci sarà Di Paolo... due arbitri giovani ed emergenti ... questa designazion… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve positivo

Federico Bernardeschi è il dodicesimo calciatore della Juventus risultatoal Covid - 19 da inizio pandemia. Il numero 33 bianconero è asintomatico, già in isolamento. I casi alla? Oltre ...PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Coronavirus, in Italia 10.680 nuovi positivi , i decessi sono 296 Torino, è Sirigu il calciatoreal Covid - 19. Era reduce dalla nazionale ...Ecco quanto evidenziato: “Bernardeschi e Sirigu positivi? Quello che posso dire e poi le comunicazioni più tecniche sono sempre rimandate al dipartimento della comunicazione. È vero che Bernardeschi ...Arrivano conferme dalla Spagna: la Juventus sarebbe interessata a Marcos Acuña, possibile scambio con il Siviglia ...