Juve - Napoli, Pirlo all'ultima spiaggia: 'Incontro Allegri - Agnelli? Lo sapevo' (Di martedì 6 aprile 2021) TORINO - Il presente è decisivo ma il futuro incalza, domani sera la si gioca la qualificazione in e la panchina contro il , ma intanto si rincorrono le voci sul ritorno di Max alla Juventus dopo il ... Leggi su leggo (Di martedì 6 aprile 2021) TORINO - Il presente è decisivo ma il futuro incalza, domani sera la si gioca la qualificazione in e la panchina contro il , ma intanto si rincorrono le voci sul ritorno di Max allantus dopo il ...

Advertising

fanpage : Ultim'ora La partita tra #JuveNapoli potrebbe essere nuovamente rinviata. - juventusfc : Ecco Mister @Pirlo_official! Al via la conferenza alla vigilia di #JuveNapoli ??? LIVE su @JuventusTV ??… - Gazzetta_it : Juve, bivio #Napoli con #Pirlo sul filo. Agnelli vede #Allegri. E se lo chiamasse... #JuveNapoli - leoninor : RT @EdoardoMecca1: Rinviata per due positivi del Napoli, si gioca con tre positivi della Juve. Tutto ok. - mgpg07 : Domani può succedere di tutto in Juve vs Napoli comunque. Mi aspetto qualunque cosa dal maestro Pirlo. -