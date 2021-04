Juve-Napoli e rischio Covid | parla il direttore dell’Asl di Torino

(Di martedì 6 aprile 2021), ildinon lascia grossi dubbi sulla sfida di domani: “Niente focolaio, ad oggi si gioca” Ad un certo punto la voce che la garafosse aa causa di un focolaionel clubntino stava circolando in maniera insistente. La terza positività in casa bianconera, quella di L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

A poche ore dalla cruciale sfida contro ildello Stadium, Andrea Pirlo ha risposto alle domande sull'incontro tra il presidente Andrea Agnelli e l'ex allenatore bianconero Massimiliano Allegri che ha generato tante voci sul futuro della ...La Juventus infatti è chiamata a reagire nello scontro diretto contro ildi mercoledì alle 18.45 per riscattare il pareggio con il Torino e continuare ad inseguire la qualificazione in ...Il tedesco ci sarà a Torino, dove il Napoli arriverà tra qualche ora, per la sfida alla Juventus. Rientra in gruppo anche Koulibaly dopo la squalifica, confermata anche la presenza di Ospina. tutti i ...Il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei convocati in vista della gara contro la Juventus in programma domani pomeriggio ...