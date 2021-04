Juve-Napoli a rischio? Il direttore dell’Asl di Torino | “al momento si gioca | ma…”

(Di martedì 6 aprile 2021) Si avvicina sempre di più il giorno del recupero del campionato di Serie A trantus e, si tratta di una sfida decisiva per la classifica di entrambe le squadre. I bianconeri sono in piena crisi e soprattutto reduci da due prestazioni veramente deludenti: prima il tonfo casalingo contro il Benevento e poi il pareggio nel derby contro il, la posizione dell’allenatore Andrea Pirlo è a. La squadra di Gennaro Gattuso è invece in grande spolvero, sono quattro le vittorie consecutive che hanno permesso di rientrare pienamente in corsa per la Champions League. Si preannuncia una partita molto bella dal punto di vista tecnico e dell’intensità.? Foto di Alessandro Di Marco / AnsaSi sono registrati diversi casi al Coronavirus, ...

Agnelli infatti starebbe pensando a un restyling anche a livello dirigenziale e avrebbe mirato Beppe Marotta , per un clamoroso ritorno, e il ds dlGiuntoli che non godrebbe più della massima ...'Non mi so dare una spiegazione per unche non lotti per lo scudetto, ha una rosa importante in tutti i reparti ed a volte è ... 'Nel calcio contano i risultati, soprattutto alla. Non credo ...Una partita che risulta fondamentale sotto tanti punti di vista, come ha definito lo stesso Pirlo in conferenza stampa si può parlare, tranquillamente, di una finale. Vincere ora più che mai è l’unica ...La partita, almeno per il momento, non è infatti in dubbio: il direttore dell'Asl di Torino non ha lanciato segnali preoccupanti su un possibile focolaio all'interno del gruppo squadra Juventus.