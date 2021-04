Juve, Demiral guarito dal covid: disponibile per il recupero contro il Napoli (Di martedì 6 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Juventus ritrova alla vigilia del recupero col Napoli Merih Demiral. Il difensore turco, fa sapere la societa’ bianconera, “ha effettuato, come da protocollo, 2 controlli con test molecolare (tampone) per covid-19 con esito negativo. Il giocatore pertanto guarito e non piu’ sottoposto al regime di isolamento si unirà alla squadra domattina presso il JTC”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 6 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLantus ritrova alla vigilia delcolMerih. Il difensore turco, fa sapere la societa’ bianconera, “ha effettuato, come da protocollo, 2lli con test molecolare (tampone) per-19 con esito negativo. Il giocatore pertantoe non piu’ sottoposto al regime di isolamento si unirà alla squadra domattina presso il JTC”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

