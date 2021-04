Judo | i ranking olimpici aggiornati Italia virtualmente qualificata in otto categorie

(Di martedì 6 aprile 2021) Mancano ormai meno di tre mesi al termine delle qualificazioni olimpiche delper i Giochi di Tokyo 2021, ma in realtà le gare a disposizione degli atleti cominciano a scarseggiare. Archiviato il doppio appuntamento Grand Slam tra Tbilisi e Antalya, adesso sono in programma infatti i vari Campionati Continentali, un ultimo Grand Slam a Kazan ed infine i Campionati Mondiali Senior di Budapest. L’, dopo gli ottimi risultati raccolti nelle ultime due settimane a livello di World Tour, sarebbeal momento indi peso. Certificati da almeno un anno i passdi Manuel Lombardo (66 kg) e Odette Giuffrida (52 kg), sembrano ormai blindati finalmente anche i biglietti per il Giappone di Christian Parlati (81 kg) e Fabio ...

...tappa del WorldTour prima dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020, l'azzurra bissa e migliora il podio della settimana scorsa (seconda a Tbilisi) e conquista punti "pesantissimi" neldi ...B rilla immensamente la medaglia d'argento conquistata da Nicholas Mungai nei 90 kg al Grand Slam di Tbilisi . È un piazzamento infatti, che porta l'azzurro al sedicesimo posto dellalist, ampiamente dentro l'ambita zona 'qualified' per Tokyo 2020. [...] Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi ...Con due ori e due argenti al Grand Slam turco, l'Italia si classifica al primo posto nel medagliere, prima volta nella storia in un Grand Slam. Coach Dario Romano analizza le prestazioni dei ragazzi e ...