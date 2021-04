Juan Ayuso | il nuovo crack spagnolo del ciclismo mondiale 18 anni e già dominante tra gli U23

Leggi su oasport

(Di martedì 6 aprile 2021) Forse è ancora troppo presto per potersi sbilanciare, ma la Spagna potrebbe aver trovato il suofenomeno su due ruote per il futuro deliberico:, recentissimo vincitore, in sole ventiquattro ore, del Trofeo Piva e del Giro del Belvedere. Portacolori da quest’anno della Continental bergamasca Colpack-Ballan, l’Under 23, classe 2002, in realtà fa già parte del domani della UAE Team Emirates, che lo ha ingaggiato lo scorso anno, per farlo debuttare tra i professionisti dal 2022; anche se potremo già vederlo in azione come stagista nella seconda parte dell’annata in corso. Vincitore nel 2020 dei due titoli spagnoli Juniores su strada e a cronometro, nonché settimo e quinto nelle rispettive prove del Campionato Europeo,è presto balzato agli occhi ...