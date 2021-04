Johnny Depp: una stoccata contro Amber Heard nel post che promuove l'uscita di City of Lies (Di martedì 6 aprile 2021) Johnny Depp allude al conflitto con l'ex moglie Amber Heard in un post Instagram che promuove l'uscita negli Stati Uniti del suo film City of Lies. In uno dei suoi rari post su Instagram, Johnny Depp ha promosso l'uscita negli USA di City of Lies, film del 2018 che ripercorre l'omicidio dei rapper Notorious B.I.G. e Tupac Shakur. Il post contiene una stoccata neppure troppo velata alla causa che lo vede contrapposto all'ex moglie Amber Heard. "La verità è un uccello raro. Un motivo in più per cercarlo" scrive Johnny ... Leggi su movieplayer (Di martedì 6 aprile 2021)allude al conflitto con l'ex mogliein unInstagram chel'negli Stati Uniti del suo filmof. In uno dei suoi rarisu Instagram,ha promosso l'negli USA diof, film del 2018 che ripercorre l'omicidio dei rapper Notorious B.I.G. e Tupac Shakur. Ilcontiene unaneppure troppo velata alla causa che lo vede contrapo all'ex moglie. "La verità è un uccello raro. Un motivo in più per cercarlo" scrive...

