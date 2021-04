John Travolta, gli auguri su Instagram alla figlia: “Tuo padre ti adora!” (Di martedì 6 aprile 2021) Bella e di talento, caratteristiche che ha ereditato da un papà e una mamma celebri. La splendida Ella Bleu Travolta ha compiuto 21 anni e papà John Travolta, star di Grease e di tante altre pietre miliari della storia del cinema, ha condiviso per lei su Instagram una dedica speciale. “Buon 21° compleanno all’essere umano e all’artista più bella, gentile, che conosca”, così ha scritto l’attore. Un papà orgoglioso di una figlia che sin da giovanissima ha dovuto affrontare il dolore della perdita, per ben due volte. La prima quando a soli nove anni ha dovuto dire addio al fratello maggiore Jett, venuto a mancare appena diciassettenne nel 2009 per un incidente domestico. La seconda, invece, quando a 20 anni ha perso la mamma Kelly Preston, morta a soli 57 anni dopo una lunga battaglia contro il tumore al ... Leggi su dilei (Di martedì 6 aprile 2021) Bella e di talento, caratteristiche che ha ereditato da un papà e una mamma celebri. La splendida Ella Bleuha compiuto 21 anni e papà, star di Grease e di tante altre pietre miliari della storia del cinema, ha condiviso per lei suuna dedica speciale. “Buon 21° compleanno all’essere umano e all’artista più bella, gentile, che conosca”, così ha scritto l’attore. Un papà orgoglioso di unache sin da giovanissima ha dovuto affrontare il dolore della perdita, per ben due volte. La prima quando a soli nove anni ha dovuto dire addio al fratello maggiore Jett, venuto a mancare appena diciassettenne nel 2009 per un incidente domestico. La seconda, invece, quando a 20 anni ha perso la mamma Kelly Preston, morta a soli 57 anni dopo una lunga battaglia contro il tumore al ...

