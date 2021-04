Jeep Compass - Il facelift punta sulla connettività (Di martedì 6 aprile 2021) La Jeep celebra il suo modello più venduto, la Compass, con un aggiornamento che definire restyling è certamente riduttivo. L'evento di presentazione della Suv, che è stato trasmesso in diretta, ha celebrato gli 80 anni di storia (culminati con le versioni 80th Anniversary della Renegade, della Gladiator e della Wrangler, oltre che della Compass) di un mito americano che ha pochi eguali al mondo. Le sue origini risalgono al 1941, con Willys e Ford nei teatri di guerra, e arrivano ai giorni nostri nel segno dell'affidabilità e delle capacità off-road. Anni di boom. Jeep è il brand del gruppo Stellantis cresciuto di più negli ultimi dieci anni: ha moltiplicato di cinque volte le sue vendite, un trend che sta continuando anche nel 2021 con il miglioramento della quota di mercato in Europa. In questo, la ... Leggi su quattroruote (Di martedì 6 aprile 2021) Lacelebra il suo modello più venduto, la, con un aggiornamento che definire restyling è certamente riduttivo. L'evento di presentazione della Suv, che è stato trasmesso in diretta, ha celebrato gli 80 anni di storia (culminati con le versioni 80th Anniversary della Renegade, della Gladiator e della Wrangler, oltre che della) di un mito americano che ha pochi eguali al mondo. Le sue origini risalgono al 1941, con Willys e Ford nei teatri di guerra, e arrivano ai giorni nostri nel segno dell'affidabilità e delle capacità off-road. Anni di boom.è il brand del gruppo Stellantis cresciuto di più negli ultimi dieci anni: ha moltiplicato di cinque volte le sue vendite, un trend che sta continuando anche nel 2021 con il miglioramento della quota di mercato in Europa. In questo, la ...

