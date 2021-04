Jahn Regensburg-Werder DFB Pokal | mercoledì 7 aprile ore 18 | 30 | formazioni ufficiali | quote | pronostici Un solo assente per i padroni di casa | Kohfeldt senza Valjkovic e Fuellkrug

(Di martedì 6 aprile 2021) Quarti di finale di DFBche vedono ilBrema diimpegnato sul campo dello, squadra di Bundesliga 2. Per la squadra di Dreier la coppa è una favola per dimenticare un campionato difficile e a ridosso della zona retrocessione. Sono 31 i punti totalizzati, a +5 dal terzultimo posto e InfoBetting: Scommesse Sportive e

tuttocalcionews

FC Nürnberg - Paderborn 0 - 0 * Hannover 96 - Amburgo 0 - 1 *- Erzgebirge Aue 1 - 0 * SV Sandhausen - Würzburger Kickers 0 - 0 * Germania > 3. Liga 2020/2021 13:00 Türkgücü München - ...FC Nürnberg - Paderborn Hannover 96 - Amburgo- Erzgebirge Aue SV Sandhausen - Würzburger Kickers Germania > 3. Liga 2020/2021 13:00 Türkgücü München - SV Meppen 14:00 Dynamo Dresden -...Finalmente si gioca l’ultimo quarto di finale del DFB-Pokal – la Coppa di Germania – e OneFootball è pronta come sempre a farvi un regalo. Trasmetteremo GRATIS in streaming sull’app la partita di stas ...Quarti di finale di DFB Pokal che vedono il Werder Brema di Kohfeldt impegnato sul campo dello Jahn Regensburg, squadra di Bundesliga 2. Per la squadra di Dreier la coppa è una favola per dimenticare ...