Italino Mulazzani ucciso da Covid | lutto per l' imprenditore che ha costruito mezza città

Morto l'imprenditore edile Italino Mulazzani

PESARO - Stavolta la notizia, purtroppo, è vera:è morto. Il costruttore, 87 anni, se n'è andato il giorno di Pasquetta. Era un combattente, ma il Covid l'ha sconfitto: da giorni era ricoverato in condizioni gravi all'ospedale San ...E' scomparso lunedì 5 aprile ad 86 anni, impreditore edile molto noto in Romagna e nelle Marche. Nativo di Montegridolfo con la sua impresa edile ha partecipato alla costruzione di diverse opere tra la provincia di Rimini ...PESARO - Stavolta la notizia, purtroppo, è vera: Italino Mulazzani è morto. Il costruttore, 87 anni, se n’è andato il giorno di Pasquetta. Era un combattente, ma il Covid l’ha sconfitto: da giorni era ...E' scomparso lunedì 5 aprile ad 86 anni Italino Mulazzani, impreditore edile molto noto in Romagna e nelle Marche. Nativo di Montegridolfo con la sua impresa edile ha partecipato alla costruzione di d ...