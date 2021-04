Italia Viva parla col Pd, ma non con Forza Italia (per ora). La versione di Mor (Di martedì 6 aprile 2021) Più che “primavera delle idee” è un florilegio di “chiacchiere infondate”. Dunque dipanato il sospetto di un possibile abbandono di Matteo Renzi da Italia Viva, per il quale Repubblica ha lanciato (proprio questa mattina) un alert. Corroborati dagli esiti dei sondaggi, non esattamente generosi con il partito del senatore fiorentino, i dubbi montano. Complici, peraltro, le continue missioni estere dell’ex premier. Non esattamente un’attività inerenti la vita del partito. È proprio dove non batte il sole che si allunga l’ombra della chiacchiera. Forse, l’appeal sull’elettorato potrebbe aumentare identificando con precisione il posizionamento di Italia Vivia. Per Mattia Mor, deputato di Iv e membro della commissione Attività Produttive, l’unica strada possibile è che si rimanga “saldamente incardinati ... Leggi su formiche (Di martedì 6 aprile 2021) Più che “primavera delle idee” è un florilegio di “chiacchiere infondate”. Dunque dipanato il sospetto di un possibile abbandono di Matteo Renzi da, per il quale Repubblica ha lanciato (proprio questa mattina) un alert. Corroborati dagli esiti dei sondaggi, non esattamente generosi con il partito del senatore fiorentino, i dubbi montano. Complici, peraltro, le continue missioni estere dell’ex premier. Non esattamente un’attività inerenti la vita del partito. È proprio dove non batte il sole che si allunga l’ombra della chiacchiera. Forse, l’appeal sull’elettorato potrebbe aumentare identificando con precisione il posizionamento diVivia. Per Mattia Mor, deputato di Iv e membro della commissione Attività Produttive, l’unica strada possibile è che si rimanga “saldamente incardinati ...

