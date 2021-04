Italia fanalino di coda anche sui vaccini, ma l'esercito di incapaci che ci ha portato a questo rimarrà comunque impunito (Di martedì 6 aprile 2021) Se in Italia i vaccini sono quasi un'utopia e in molti storcono il naso difronte all'idea di farsi inoculare il siero salvifico, in altre parti del mondo è tutta un'altra cosa. In America il giorno della vaccinazione viene vissuto come un momento di grande festa. A San Diego ad esempio, nella South Bay Vaccination super station, c'è un viavai continuo di gente. Chi è appena stato vaccinato viene intrattenuto nell'area di osservazione da ballerini, attori e cheerleader volontari con pompons scintillanti e la scritta "Woohoo you did it!" mentre gli altoparlanti suonano brani musicali degli anni '80. E non è un caso isolato. Molti centri vaccinali degli States sono diventati negli ultimi 4 mesi veri e propri luoghi di svago. Nel polo di Disneyland ad Anaheim in California si arriva camminando su un red carpet allietati da animatori che indossano i ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 aprile 2021) Se insono quasi un'utopia e in molti storcono il naso difronte all'idea di farsi inoculare il siero salvifico, in altre parti del mondo è tutta un'altra cosa. In America il giorno della vaccinazione viene vissuto come un momento di grande festa. A San Diego ad esempio, nella South Bay Vaccination super station, c'è un viavai continuo di gente. Chi è appena stato vaccinato viene intrattenuto nell'area di osservazione da ballerini, attori e cheerleader volontari con pompons scintillanti e la scritta "Woohoo you did it!" mentre gli altoparlanti suonano brani musicali degli anni '80. E non è un caso isolato. Molti centri vaccinali degli States sono diventati negli ultimi 4 mesi veri e propri luoghi di svago. Nel polo di Disneyland ad Anaheim in California si arriva camminando su un red carpet allietati da animatori che indossano i ...

ganjamanxxx1 : RT @Alexi_Lilian: @Filippo_Rossi @BuonaDestra Non è che 'sarebbe un po''. È peggio per una ragione, la dico da paziente: gli oppiacei hanno… - elio33044815 : RT @Alexi_Lilian: @Filippo_Rossi @BuonaDestra Non è che 'sarebbe un po''. È peggio per una ragione, la dico da paziente: gli oppiacei hanno… - Blowjoint : RT @Alexi_Lilian: @Filippo_Rossi @BuonaDestra Non è che 'sarebbe un po''. È peggio per una ragione, la dico da paziente: gli oppiacei hanno… - Alexi_Lilian : @Filippo_Rossi @BuonaDestra Non è che 'sarebbe un po''. È peggio per una ragione, la dico da paziente: gli oppiacei… - Franco88386632 : @TeresaBellanova Pensa che lo stesso grafico lo ritrovi se sostituisci le regioni con i paesi euro per vaccinazion… -