Italia-Canada e Italia-Russia curling oggi: orari, tv, programma, streaming Mondiali 2021 (Di martedì 6 aprile 2021) Prosegue l'avventura dell'Italia ai Mondiali di curling 2021 in corso di svolgimento a Calgary. La cosa al pass Olimpico, riservato alle prime sei della classifica generale, dopo gli ultimi passi falsi si è complicato non poco per gli azzurri. Amos Mosaner, Fabio Ribotta, Joel Retornaz, Sebastiano Arman sono chiamati a portare a casa entrambe le sfide per non vedere sfumare l'obiettivo. L'Italia tornerà sul ghiaccio oggi, 6 aprile, alle ore 22.00 per il complicatissimo match contro il Canada. Per gli azzurri sarà tutt'altro che semplice riuscire a battere i nordamericani ma vista la situazione di classifica un risultato diverso potrebbe pesare in maniera determinante sul bilancio dei nostri. Alle ore 03.00 ...

