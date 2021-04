Istat, in un anno persi 945mila posti di posti lavoro. Meloni: «Emorragia gravissima, il governo si muova» (Di martedì 6 aprile 2021) Dall’inizio della pandemia sono stati persi 945mila posti di lavoro. Il saldo negativo degli occupati emerge dagli ultimi dati dell’Istat sull’andamento dell’occupazione nel nostro Paese. E dimostrano numeri alla mano che tutte le misure anticrisi varate dal governo sono state insufficienti. A febbraio gli occupati erano 22.197.000, ovvero 945.000 in meno rispetto a febbraio 2020. Tasso di disoccupazione al 10,2%, al 31,6 quello dei giovani. Istat, in un anno persi 945mila posti di lavoro «Le ripetute flessioni congiunturali dell’occupazione – registrate dall’inizio dell’emergenza sanitaria coronavirus fino a gennaio 2021 – hanno ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 6 aprile 2021) Dall’inizio della pandemia sono statidi. Il saldo negativo degli occupati emerge dagli ultimi dati dell’sull’andamento dell’occupazione nel nostro Paese. E dimostrano numeri alla mano che tutte le misure anticrisi varate dalsono state insufficienti. A febbraio gli occupati erano 22.197.000, ovvero 945.000 in meno rispetto a febbraio 2020. Tasso di disoccupazione al 10,2%, al 31,6 quello dei giovani., in undi«Le ripetute flessioni congiunturali dell’occupazione – registrate dall’inizio dell’emergenza sanitaria coronavirus fino a gennaio 2021 – h...

Advertising

pietroraffa : ?? Istat: nell'ultimo anno in Italia persi 945 mila occupati. Quasi 1 milione di posti di lavoro in meno. Un'enormità - francescoseghez : Alla luce di quanto già detto sui cambiamenti delle modalità di rilevazione dei dati sul mercato del #lavoro qui 10… - Agenzia_Italia : L' effetto Covid sull'occupazione: in un anno persi 945.000 posti - paologubbi : RT @IlariaBifarini: Istat: a febbraio 945mila occupati in meno in un anno. Coldiretti: 5,6 milioni di italiani in povertà assoluta (!), un… - efa_news : Coltivazioni agricole, Annata agraria '19/20 e previsioni 2020/2021 - Istat: in calo le superfici cerealicole, ma p… -