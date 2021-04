Istat, a Febbraio occupati stabili rispetto a gennaio. Ma in un anno quasi un milione di posti di lavoro in meno (Di martedì 6 aprile 2021) Istat, i dati sull’occupazione per quanto riguarda il mese di Febbraio 2021: occupati sostanzialmente stabili rispetto a gennaio. L’Istat ha pubblicato i dati relativi all’occupazione per quanto riguarda il mese di Febbraio 2021. rispetto al mese di gennaio non si registrano variazioni di rilievo, mentre rispetto al mese di Febbraio del 2020 sono stati persi 945.000 posti di lavoro. “A Febbraio gli occupati sono sostanzialmente stabili rispetto a gennaio, mentre scendono lievemente i disoccupati e gli inattivi”, recita la nota ... Leggi su newsmondo (Di martedì 6 aprile 2021), i dati sull’occupazione per quanto riguarda il mese di2021:sostanzialmente. L’ha pubblicato i dati relativi all’occupazione per quanto riguarda il mese di2021.al mese dinon si registrano variazioni di rilievo, mentreal mese didel 2020 sono stati persi 945.000di. “Aglisono sostanzialmente, mentre scendono lievemente i dise gli inattivi”, recita la nota ...

Advertising

istat_it : A febbraio occupazione sostanzialmente stabile rispetto a gennaio. In calo gli autonomi (-18 mila) mentre aumentan… - Agenzia_Ansa : I dati dell'Istat: a febbraio 945mila occupati in meno in un anno. Tasso di occupazione al 56,5%. Lavoratori stabil… - Agenzia_Italia : L' effetto Covid sull'occupazione: in un anno persi 945.000 posti - anpellizzari : RT @_DAGOSPIA_: L'ISTAT CERTIFICA IL TRACOLLO: DA FEBBRAIO 2020, CI SONO 945 MILA NUOVI DISOCCUPATI - BaccalaroSimone : RT @giulianol: Ecco i dati di gennaio e febbraio 2021 (dal sito Istat): -

Ultime Notizie dalla rete : Istat Febbraio Lavoro, in un anno perso quasi 1 milione di posti A febbraio 2021, secondo l'Istat, 945.000 in meno rispetto ad un anno fa Un milione di posti di lavoro persi in un anno. E' il quadro che si delinea dai dati Istat. A febbraio 2021 gli occupati erano 22.197.000, ovvero 945.000 in meno rispetto a febbraio dello scorso anno. "Le ripetute flessioni congiunturali dell'occupazione - registrate dall'inizio dell'...

Istat: disoccupazione in calo ma sopra le attese ...sanitaria fino a gennaio 2021 - hanno determinato un crollo dell'occupazione rispetto a febbraio ... Fonte Istat Per continuare a leggere l' articolo devi essere registrato. Abbonati → - -

Istat, a febbraio 945mila occupati in meno in un anno Agenzia ANSA Lavoro, in un anno 945mila occupati in meno Nell’arco dei dodici mesi – aggiunge il comunicato Istat – “crescono le persone in cerca di ... Stabile anche il tasso di occupazione, pari al 56,5% . A febbraio il calo del numero di persone in cerca ...

Lavoro, a febbraio -945 mila occupati ROMA (6 aprile 2021) - A febbraio si registrano 945 mila occupati in meno rispetto allo stesso mese del 2020. Parallelamente, nell'arco dei 12 mesi, crescono le persone in cerca di lavoro (+0,9%, pari ...

2021, secondo l', 945.000 in meno rispetto ad un anno fa Un milione di posti di lavoro persi in un anno. E' il quadro che si delinea dai dati. A2021 gli occupati erano 22.197.000, ovvero 945.000 in meno rispetto adello scorso anno. "Le ripetute flessioni congiunturali dell'occupazione - registrate dall'inizio dell'......sanitaria fino a gennaio 2021 - hanno determinato un crollo dell'occupazione rispetto a... FontePer continuare a leggere l' articolo devi essere registrato. Abbonati → - -Nell’arco dei dodici mesi – aggiunge il comunicato Istat – “crescono le persone in cerca di ... Stabile anche il tasso di occupazione, pari al 56,5% . A febbraio il calo del numero di persone in cerca ...ROMA (6 aprile 2021) - A febbraio si registrano 945 mila occupati in meno rispetto allo stesso mese del 2020. Parallelamente, nell'arco dei 12 mesi, crescono le persone in cerca di lavoro (+0,9%, pari ...