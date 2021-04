Isola dei Famosi | salta il prossimo appuntamento | Ilary Blasi spiega perché

(Di martedì 6 aprile 2021) Prima edizione condotta da, L’dei15 è andata in onda anche lunedì, nel giorno di Pasquetta. Il reality, che nella puntata di ieri sera ha assistito all’eliminazione di Daniela Martani, viene trasmesso, come ormai sappiamo, ogni lunedì e giovedì sera su Canale 5. Tuttavia, per questa settimana, salterà il doppio. … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

IsolaDeiFamosi : Stasera c’è un solo appuntamento al quale non dovete mancare: l’Isola dei Famosi!?????? #Isola ?? - fanpage : Isolde Kostner e Beatrice Marchetti nuove concorrenti dell'#isola - fanpage : Silvia, salutata da Tommaso Zorzi all’#Isola dei famosi, è la figlia di Paolo Bonolis - prelemi_54 : Sto rivalutando l'isola dei famosi #prelemi - alessita_1994 : #TommasoZorzi traina gli ascolti dell'isola dei famosi più dei concorrenti stessi.. -

In mezzo a un cast di morti di fama niente di che , Ilary Blasi si è ritagliata il ruolo della perfetta domatrice da circo perché non dimentica mai che l'famosi è un gioco e prendersi ...Stefania Orlando segue il suo Tommaso Zorzi anche in tv e di sicuro non si perde una puntata dell'Famosi 2021. Anche ieri sera la bella showgirl era davanti allo schermo per seguire il suo amato collega di pettegolezzi e di Grande Fratello Vip 2020 ed è stato a quel punto che ha visto, ...Da mercoledì 7 aprile alle 20.45, al via su Mediaset Play (www.mediaset.it) “Il Punto Z” che vede l’esordio alla conduzione di Tommaso Zorzi, irriverente opinionista dell’Isola dei Famosi e vincitore ...In onda il lunedì e il giovedì sera su Canale 5, L'Isola dei Famosi dovrà rinunciare questa settimana al doppio appuntamento: ecco perché.