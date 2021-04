Isola dei famosi | riassunto settima puntata e il motivo per cui non c’è la messa in onda giovedì

(Di martedì 6 aprile 2021) Ildelladell’dei2021 e ilper cui non va inil8 aprile Nelladell’dei2021, andata inieri su Canale 5, abbiamo assistito all’eliminazione di Daniela Martani e Elisa Isoardi. Quest’ultima ha perso il televoto contro Andrea Cerioli, mentre l’opinionista vegana è stata sconfitta da Drusilla Gucci, nonostante fosse propensa a ritirarsi. Una volta chiusa Parasite Island, si è aperta Playa Esperanza. A quel punto, la Martani ha deciso di lasciare il gioco a differenza della Isoardi, che ha preferito continuare la sua avventura sulla nuova spiaggia assieme a Vera Gemma e ...

Advertising

IsolaDeiFamosi : Stasera c’è un solo appuntamento al quale non dovete mancare: l’Isola dei Famosi!?????? #Isola ?? - fanpage : Silvia, salutata da Tommaso Zorzi all’#Isola dei famosi, è la figlia di Paolo Bonolis - CagliariCalcio : ?? | TOUR GUIDATO Alla scoperta dei luoghi più caratteristici di Cagliari, gemma della nostra isola.… - mxnstermaraj : @FABIOTHEEBARB leggenda dell'isola dei famosi chi come lei - LaliGero__ : @roma_barilla @stefyorlando @tommaso_zorzi Pazzi! Fariba è a mani basse uno dei concorrenti migliori di questa isol… -

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei

Durante il penultimo appuntamento con l'Famos i, si è parlato di alcuni noti incidenti accorsi ai naufraghi durante le prove dell'adventure di Canale 5 . Tra questi, impossibile non citare la caduta del Divno Otelma che spinto da ...... sposato con la conduttrice Raquel Sanchez Silva, presentatrice della versione spagnola de 'L'... che ha effettuato i nuovi accertamenti per conto della famiglia, dallo studioprofili social ...Su Rai 3 c’è il programma che mancava, condotto da Stefano Bollani e dalla moglie Valentina Cenni. Che dimostra come fare cultura e divulgazione artistica e sonora funzioni eccome, se si hanno coraggi ...4:02 L'Isola dei Famosi - Prova Ricompensa (Formazione squadre) play 2 • di Mediaset 5:52 L'Isola dei Famosi - La prova ricompensa: Formazione squadre play 5 • di Mediaset 3:48 L'Isola dei ...