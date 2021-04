Isola dei famosi, "Mio marito è il primo fan": Giada Pezzaioli sogna l'Honduras? (Di martedì 6 aprile 2021) "Mio marito ha imparato a fare il casalingo", tuona Giada Pezzaioli che è sposata da anni con Giovanni Conversano (ex di Uomini e donne). Da due mesi la loro famiglia si è allargata: è nata Ambra, secondogenita della coppia che qualche hanno fa ha dato alla luce Enea. "E' un vero guerriero. In tutti i sensi", racconta in diretta a RTL102.5 News in collegamento zoom. La Pezzaioli, con un passato da modella, ora è una mamma felicissima. Qualcuno ipotizza che possano essere pronti per una sit com del tipo: "Casa Conversano". Ma qualche settimana fa Giovanni aveva detto. "Ho già dato in televisione. Adesso preferisco lavorare e portare il pane a casa". Ed infatti sembra che abbiano più volte detto "no" a varie proposte televisive. "Il mio primo supporter è proprio Giovanni, che mi dice spesso ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 aprile 2021) "Mioha imparato a fare il casalingo", tuonache è sposata da anni con Giovanni Conversano (ex di Uomini e donne). Da due mesi la loro famiglia si è allargata: è nata Ambra, secondogenita della coppia che qualche hanno fa ha dato alla luce Enea. "E' un vero guerriero. In tutti i sensi", racconta in diretta a RTL102.5 News in collegamento zoom. La, con un passato da modella, ora è una mamma felicissima. Qualcuno ipotizza che possano essere pronti per una sit com del tipo: "Casa Conversano". Ma qualche settimana fa Giovanni aveva detto. "Ho già dato in televisione. Adesso preferisco lavorare e portare il pane a casa". Ed infatti sembra che abbiano più volte detto "no" a varie proposte televisive. "Il miosupporter è proprio Giovanni, che mi dice spesso ...

