Isola dei famosi | Ilary Blasi criticata da Roberto Alessi | ' Aggressivetta | ha fatto una cavolata'

Advertising

IsolaDeiFamosi : Stasera c’è un solo appuntamento al quale non dovete mancare: l’Isola dei Famosi!?????? #Isola ?? - fanpage : Isolde Kostner e Beatrice Marchetti nuove concorrenti dell'#isola - IsolaDeiFamosi : Inizia ora una nuova puntata dell'Isola dei Famosi!?? #Isola ?? - CheDonnait : Fortunatamente esiste Stefania Orlando, grazie. #isola #tzvip #tommasozorzi - oggiammareyee : RT @Martina57150838: QUESTA È LA GRANDE COPPIA DELL'ISOLA DEI FAMOSI ?? #tommasozorzi #isola -

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei

Di mariaritagagliardi - 06/04/2021 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Cenni biografici su Beatrice Marchetti, concorrente de 'L'Famosi'. Beatrice Marchetti è ufficialmente una concorrente de 'L'Famosi' . La bellissima modella è sbarcata in Honduras ieri sera, durante la consueta puntata serale del reality ...Roberto Alessi ha commentato il battibecco tra Ilary Blasi ed Akash Kuma r di fronte alla decisione del modello di abbandonare il programma di Canale 5. Nelle sue pagelle di Novella 2000 , il noto ...L’Isola dei Famosi non si ferma mai, nemmeno durante la Pasquetta. Tant’è che ieri sera è andata in onda la consueta diretta del lunedì con Ilary Blasi. Ovviamente non sono mancati gli scontri ed ...La settima puntata de L’Isola dei Famosi , in onda lunedì 5 aprile in prima serata su Canale 5, è disponibile in streaming on demand sul portale Mediaset Play. (Mediaset Play) Interviene anche ...