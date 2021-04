Isola dei famosi: Gilles Rocca accusato di maschilismo (Di martedì 6 aprile 2021) Gilles Rocca è uno dei concorrenti più forti di questa edizione dell’Isola dei famosi; sin dalle prime puntate però l’attore si è mostrato in tutta la sua veracità e soprattutto la sua verve molto istintiva. Gli scontri con le donne dell’Isola sono diventati sempre più forti e arrivano le prime accuse di maschilismo. Scopriamo cosa è accaduto nella scorsa diretta. Gilles Rocca per alcuni è il vincitore dell’Isola dei famosi Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 6 aprile 2021)è uno dei concorrenti più forti di questa edizione dell’dei; sin dalle prime puntate però l’attore si è mostrato in tutta la sua veracità e soprattutto la sua verve molto istintiva. Gli scontri con le donne dell’sono diventati sempre più forti e arrivano le prime accuse di. Scopriamo cosa è accaduto nella scorsa diretta.per alcuni è il vincitore dell’deiArticolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

IsolaDeiFamosi : Stasera c’è un solo appuntamento al quale non dovete mancare: l’Isola dei Famosi!?????? #Isola ?? - fanpage : Isolde Kostner e Beatrice Marchetti nuove concorrenti dell'#isola - IsolaDeiFamosi : Questa sera dalle 20.45 su Mediaset Play e sul sito de L’Isola dei Famosi, Andrea Dianetti e Valeria Angione conduc… - Delena46169552 : RT @vincycernic95: ROBERTO E ANGELA CHE SI GIOCANO IL RUOLO DI LEADER PERCHÉ SONO STATI FORGIATI DAL REALITY DEI REALITY: LA TALPA #isola h… - infoitcultura : Isola dei Famosi 2021 eliminati, nominati e pagelle/ Daniela Martani out, svolta per la Lodo -