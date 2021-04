Isola dei Famosi | Andrea Cerioli furioso contro il ‘leader’ | “Nomination architettata”

(Di martedì 6 aprile 2021) Tensione all’deiattacca il Leader Roberto Ciufoli per lasubita proprio a causa del comico romano Fra i concorrenti del reality “L’dei” si… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Ilenia Abbondanza su BlogLive.it.

Advertising

IsolaDeiFamosi : Stasera c’è un solo appuntamento al quale non dovete mancare: l’Isola dei Famosi!?????? #Isola ?? - fanpage : Silvia, salutata da Tommaso Zorzi all’#Isola dei famosi, è la figlia di Paolo Bonolis - CagliariCalcio : ?? | TOUR GUIDATO Alla scoperta dei luoghi più caratteristici di Cagliari, gemma della nostra isola.… - MattiaLeta2 : @PageOne78029913 @_esegesi_ Ma tu ti guardi Isola dei famosi e Grande Fratello e chiami sfigato me? Ma poi io attac… - Annac1897 : Isola dei famosi,Punto Z,Maurizio Costanzo Show,Avanti un'altro Ma colleghiamoci con gli haters: #tzvip -

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei

Si parla diFamosi a Pomeriggio 5, nella puntata di oggi 6 aprile. In studio si discute in particolare di Gilles Rocca e delle accuse ricevute anche dai compagni concorrenti di avere spesso ...L'avventura di Daniela Martani sull'Famosi 2021 è finita durante la puntata del 5 aprile. Dopo aver perso la sfida al televoto contro Drusilla Gucci, nuovamente in nomination con Andrea Cerioli, ha rifiutato l'ultima chanche ...Gossip bomba su Drusilla Gucci, tra gli attuali concorrenti dell‘Isola dei Famosi 2021. Pare che la naufraga, erede della famosa casa di moda, abbia avuto una simpatia per Damiano David, il leader dei ...Belen Rodriguez, Simona Ventura svela un retroscena inedito: "L'ho liberata dalla Rai" Simona Ventura è ritornata in auge alla guida del suo nuovo ...