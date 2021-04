Isola dei famosi 2021 | Ilary Blasy se la prende coi naufraghi | “I peggiori di sempre | siete delle pippe”

(Di martedì 6 aprile 2021)Blasi alla fine della settima puntata dell'deiè apparsa molto irritata dal comportamento deitanto da definirli scarsi e 'al sugo' L'deiè davvero l'edizione con iBlasi a quanto pare ne è convinta e lo ha detto con estrema schiettezza a fine puntata: la conduttrice rivolgendosi ai concorrenti non ha esitato a definirlial sugo". Puntata sottotono rispetto alle precedenti per l'dei, come ha evidenziato anche il calo degli ascolti. Sotto accusa il gruppo diche, nonostante durante la ...

Advertising

IsolaDeiFamosi : Stasera c’è un solo appuntamento al quale non dovete mancare: l’Isola dei Famosi!?????? #Isola ?? - fanpage : Silvia, salutata da Tommaso Zorzi all’#Isola dei famosi, è la figlia di Paolo Bonolis - CagliariCalcio : ?? | TOUR GUIDATO Alla scoperta dei luoghi più caratteristici di Cagliari, gemma della nostra isola.… - infoitcultura : L’Isola dei Famosi 2021 cosa è successo ieri 5 aprile: le nomination, gli eliminato - memedesima7 : @Cynthia88736279 Più che altro sua mamma è un concorrente dell’isola.. era abbastanza scontato ci fosse. Poi prima,… -

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei

Durante il penultimo appuntamento con l'Famos i, si è parlato di alcuni noti incidenti accorsi ai naufraghi durante le prove dell'adventure di Canale 5 . Tra questi, impossibile non citare la caduta del Divno Otelma che spinto da ...... un porto franco in cui sentirsi a casa, lontano dagli affanni della vita di tutti i giorni e al di fuoriconflitti internazionali che sconvolgono il mondo. Un'di felicità, dove il tempo ...I mufloni dell’isola del Giglio rischiano di essere abbattuti perché "pericolosi" per la biodiversità del territorio. Ma esistono alternative per salvarli.Su Rai 3 c’è il programma che mancava, condotto da Stefano Bollani e dalla moglie Valentina Cenni. Che dimostra come fare cultura e divulgazione artistica e sonora funzioni eccome, se si hanno coraggi ...