Isola 15, gli ascolti della settima puntata (Di martedì 6 aprile 2021) Un altro avvincente appuntamento con l'Isola 15 è andato in onda ieri sera. Ma come sono andati gli ascolti della settima puntata? Dopo un esordio da vero e proprio boom, e un brusco calo successivo, il reality condotto da Ilary Blasi continua a regalare grande intrattenimento ai telespettatori. Se il cast inizialmente non sembrava promettere molto bene, infatti, i naufraghi stanno riuscendo invece a creare interessanti dinamiche in Honduras. I caratteri dei protagonisti stanno catturando l'attenzione del pubblico, che ormai ha eletto leader, preferiti e selezionato le proprie antipatie. Anche se la puntata di Pasquetta non è stata soddisfacente come le precedenti in quanto al seguito riscontrato. Quella di ieri sera, infatti, a livello di share è stata la puntata meno ...

